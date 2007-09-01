Медицинский представитель в г. москва
33 000 руб
Игорь Анатольевич
Возраст
52 года (24 Августа 1967)
Город
Москва
Переезд невозможен
Полная занятость
5 лет 1 месяц
Шесть лет опыта по внедрению и реализации новых медицинских препаратов (личная коммерческая деятельность).
Пять лет опыта организатора и руководителя.
Водительские права категории "В"
Десять лет стажа вождения автомобиля. (в том числе по Москве три месяца)
Отличное владение компьютером и интернетом. Аналитический склад ума.
NB! У меня пока гражданство Украины, но уже получено РВП (разрешение на проживаиние - первый этап получения российского гражданства, что дает право работать без учета квот)
1997 — продолжаю учиться
Национальная Медицинская Академия последипломного образования
НМАПО (врач санолог)
Шесть лет опыта по внедрению и реализации новых медицинских препаратов (личная коммерческая деятельность). Пять лет опыта организатора и руководителя. Водительские права категории В Десять лет стажа вождения автомобиля. (в том числе по Москве три месяца) Отличное владение компьютером и интернетом. Аналитический склад ума. NB! У меня пока гражданство Украины, но уже получено РВП (разрешение на проживаиние - первый этап получения российского гражданства, что дает право работать без учета квот)
28 августа, 2017
70 000 руб
28 сентября, 2016
Александр Алексеевич
Город
Москва
Возраст
37 лет ( 4 февраля 1983)
Опыт работы:
12 лет
Последнее место работы:
Зав. аптекой, ООО фирма "Тревел Мединшур"
01.2009 - 09.2016
28 сентября, 2015
Тамар Маисиковна
Город
Москва, м. Домодедовская
Возраст
40 лет (12 августа 1979)
Опыт работы:
4 года и 1 месяц
Последнее место работы:
Ассистент кафедры инфекционных болезнии, врач-инфекционист, Медицинский университет, инфекционная клиническая больница
09.2007 - 10.2011
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