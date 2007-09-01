Опыт работы

5 лет 1 месяц

директор

Индивидуальный предприниматель в

5 лет 1 месяц, Январь 2003 - Февраль 2008

Шесть лет опыта по внедрению и реализации новых медицинских препаратов (личная коммерческая деятельность).

Пять лет опыта организатора и руководителя.

Водительские права категории "В"

Десять лет стажа вождения автомобиля. (в том числе по Москве три месяца)

Отличное владение компьютером и интернетом. Аналитический склад ума.

NB! У меня пока гражданство Украины, но уже получено РВП (разрешение на проживаиние - первый этап получения российского гражданства, что дает право работать без учета квот)